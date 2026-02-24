Luego de una década de análisis forense y reconstrucción genética, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés, confirmó que se logró la plena identificación científica de los restos del padre guerrillero Camilo Torres.

Explicó el experto forense que el proceso no fue fácil debido a que hubo cuerpos mezclados, restos incompletos, deterioro avanzado y sustancias que afectaban el material genético.

Por ello, los peritos hicieron una reconstrucción genética compleja a partir de múltiples estructuras óseas exhumadas entre 2016 y 2024, y la pesquisa incluyó muestras de linaje materno obtenidas de familiares directos, que fueron trabajadas en laboratorios especializados tras exhumaciones realizadas en Bogotá y La Habana, Cuba.

El funcionario precisó que el resultado no se basa en probabilidades simples, sino en una coincidencia genética robusta, pues existe una certeza “844 millones de veces más probable” de que los restos correspondan a un hijo biológico de la familia Torres a que pertenezcan a un individuo al azar.

“No estamos hablando de probabilidades someras, estamos ante una coincidencia genética entre el perfil de la abuela materna, el padre y las muestras exhumadas en el año 2024, sustentadas por la ciencia forense. Los restos analizados corresponden genéticamente a un hijo biológico de Calixto Torres Sumaña y nieto de Isabel Gaviria Cobaleda, a que sean de un individuo al azar en una población”, concluyó.

