En las últimas horas, Nixon López Villarreal, alcalde del municipio de Ospina en Nariño, fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba en Bogotá para sostener una reunión. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de Corferias, en la localidad de Teusaquillo.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el incidente se registró en el barrio El Recuerdo, donde el mandatario fue abordado en vía pública por un delincuente que, al parecer, mediante la modalidad de atraco, intentaba hurtarle sus pertenencias.

“Durante el forcejeo, este ciudadano fue lesionado y trasladado de manera inmediata a un centro asistencial. La Policía Nacional adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho”, informaron las autoridades.

Finalmente, el alcalde fue trasladado a la Clínica Colombia, donde permanece estable. Por su parte, las autoridades solicitan a la ciudadanía que cualquier información sobre el incidente sea reportada a la Línea 123 o al CAI más cercano.