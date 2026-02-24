La Procuraduría informó este martes en un comunicado que remitió al Consejo Nacional Electoral, CNE, información sobre la presunta trashumancia electoral que se estaría presentando en tres municipios del departamento de Guaviare.

Esto para que la corporación electoral, en el marco de sus competencias, adopte las medidas administrativas y jurídicas necesarias para evitar posibles conductas irregulares de cara a los comicios legislativos del 8 de marzo.

De acuerdo a la queja recibida por el Ministerio Público, “se estaría registrando un incremento significativo y atípico de inscripciones de cédulas en puestos de votación en el sector rural de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, de cara al proceso electoral de curules de paz de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep 7)”.

Por ello, la entidad realizó una comparación entre la División Política Electoral de las elecciones territoriales del año 2023 y las del 2026, y encontró diferencias significativas en el censo electoral que podrían configurar el denominado trasteo de votos.

“Ejemplo de ello es el puesto de votación de Institución Educativa Agua Bonita-SD Bocas-Sto Domingo, de San José del Guaviare, que, para la próxima jornada electoral tuvo un incremento de 2.375 inscritos en relación con el censo electoral del año 2023. Una situación similar también habría sido evidenciada en otros cuatro puntos de votación”, se lee.

Así mismo, en zona rural del municipio de El Retorno, vereda La Paz, se evidencia falta de condiciones de seguridad que atentan contra la libertad y derecho del sufragio, indicó la Procuraduría.

“Ante los hechos de riesgo en la jornada electoral al Congreso de la República que se presentan en esta vereda, se suscribieron unos compromisos con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, para buscar una intermediación con las comunidades a fin de lograr una solución para que se pueda llevar a cabo los comicios del 8 de marzo”, concluye el documento.

