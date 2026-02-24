Esta columna está dedicada al Metro de Barranquilla. ¿Cuál Metro? Al Metro que desde ya debemos ir diseñando porque la cada más vez más complicada movilidad nos está demostrando a gritos la urgente necesidad de un transporte público moderno, rápido y confiable que logre capturar una gran porción de ciudadanos que por causas muy arraigadas no se embarcan en un bus de línea ni del Transmetro, ¡Ni a palos! ¡Primero muertos que desprestigiados! La época en que los estudiantes de los colegios Biffi y San José, los “pupis” de la vieja Barranquilla, éramos transportados en buses del colegio o en los llamados buses de línea, pasó a la historia hace décadas. Ahora si no se llega en la camioneta de último modelo al colegio, ¡estás out! Pero en un moderno Metro, eso sería por lo menos, bacano. Y si a ese Metro se le sabe hacer la necesaria publicidad para elevar al máximo su estatus, mejor. Por eso considero que es el Metro la única opción para optimizar la movilidad en Barranquilla. Ya en el pasado me he referido a este tema, pero no sobra insistir en él.

En una columna de hace unos meses sugería que el Distrito se pusiera en contacto con la empresa china BYD, líder mundial en vehículos eléctricos que está también dedicada a diseñar, construir y poner en servicio su llamado “SkyRail”, moderno transporte en monorriel, que según el fabricante chino ofrece las siguientes ventajas comparativas: Transporte rápido, sostenible y silencioso con capacidad de hasta 40.000 pasajeros / hora. Se destaca por su diseño elevado, bajo costo de infraestructura, (aproximadamente 1/5 parte de un Metro subterráneo), construcción rápida (reduciendo el impacto en el tráfico urbano durante la obra). Funciona con electricidad lo que resulta en cero emisiones y menores costos de operación. Cuenta con baterías de respaldo que permite recorrer más de 3 kilómetros si se corta la energía, garantizando seguridad, con velocidad máxima de 80 km. por hora. Bajo impacto acústico porque utiliza ruedas de caucho lo que lo hace silencioso. En fin, una serie de ventajas que bien vale la pena analizar.

La ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, con 1.075.000 habitantes, está construyendo su monorriel de 15 kilómetros de extensión. En Panamá Ricardo Martinelli prometió como candidato construir el Metro de Ciudad de Panamá, y durante su presidencia se diseñó la primera línea de 17,5 km. de extensión, se contrató, se construyó, se puso en servicio su Metro mayormente elevado, sin afectación al tráfico, y fue inaugurada por el mismo Marinelli durante su mandato. Lo anterior en solo 5 años. Debe el Distrito aprovechar la Ley 310 de 1996, conocida como Ley Metro, con la Nación aportando el 70% para hacer una realidad el “MetroQuilla”. ¡Barranquilla sí puede hacerlo!

