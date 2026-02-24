La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro de docentes en Bogotá para el próximo 12 de marzo. El paro distrital, de 24 horas, fue anunciado en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.

“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó a los medios de comunicación la presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza.

Asimismo, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.

Según la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes en los colegios oficiales de Bogotá, por lo que convocan a un paro de actividades durante un día.

Además, el sindicato indicó que la reducción de docentes orientadores impacta el acompañamiento psicosocial a los estudiantes y la atención pedagógica, especialmente en casos relacionados con convivencia escolar, orientación académica y salud mental.

“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, enfatizó la Asociación Distrital de Educadores.

En medio de la rueda de prensa, la ADE manifestó también inconformidades frente al “incremento” en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones afectan la dinámica institucional y limitan los espacios de planeación pedagógica.

A la jornada de paro fueron convocados docentes, personal administrativo, directivos docentes, orientadores y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización tiene como objetivo que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.