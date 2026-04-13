La importancia de llamar a la Policía Marcar un número en medio de la incertidumbre puede parecer un acto simple, casi automático. Sin embargo, en Colombia esa llamada a menudo marca la diferencia entre la vida y la muerte.

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Lo hemos visto una y otra vez: en Bogotá, donde una alerta ciudadana permitió actuar frente a hurtos en el sistema de transporte; en Villavicencio, donde una denuncia oportuna durante la reciente coyuntura electoral evitó delitos contra la democracia; y en Manizales, donde la activación inmediata de la Línea 123 derivó en la captura de un hombre de 53 años, presunto responsable del homicidio de una adulta mayor de 80 años en el barrio Girasoles, tras una riña.

Estos hechos evidencian que cada llamada se traduce en acciones concretas que salvan vidas y hacen efectiva la respuesta del Estado.

Por ello, cada vez que un ciudadano decide marcar nuestras líneas de emergencia, está haciendo algo más que pedir ayuda: está confiando en que juntos podemos enfrentar ese temor paralizante y transformar la indecisión en protección.

Sé que muchas veces la duda invade: ¿será útil llamar?, ¿responderán rápido?, ¿vale la pena denunciar? Mi mensaje es claro: ¡sí vale la pena! Porque cada llamada abre la puerta a una acción inmediata, a un acompañamiento real y a la posibilidad de evitar que un hecho aislado escale a consecuencias irreparables.

Policía de Montería

En situaciones límite —como un niño en riesgo en un balcón, una riña que escala en la vía pública o un conductor en estado de embriaguez que pone en peligro a otros— una alerta oportuna permite desplegar patrullas y anticiparse a la tragedia; en estos casos, detrás de cada intervención hay un ciudadano que decidió no guardar silencio.

Por ello, como Director de la Policía, es importante enfatizar que nuestros canales de atención constituyen el primer eslabón de una respuesta institucional que escucha, reacciona y protege en tiempo real.

La decisión de denunciar e informar a las autoridades, tiene hoy un impacto positivo en la percepción de seguridad.

Entre el 1 de enero y el 6 de abril de 2026, nuestros sistemas de emergencia registraron 1.817.019 llamadas, con concentraciones más altas los jueves y sábados —268.261 y 279.468 reportes— y un incremento sostenido durante los fines de semana, cuando se superan las 270 mil comunicaciones diarias.

Este comportamiento evidencia no solo los momentos de mayor demanda, sino también la necesidad de mantener una capacidad de comunicación oportuna, reacción ágil y de respuesta coordinadas.

Detrás de ese flujo constante de llamadas se refleja una realidad amplia y dinámica. La mayoría de los reportes, tanto telefónicos como virtuales, provienen de ciudadanos que expresan inconformidades o alertan sobre situaciones que afectan su entorno. A esto se suman, en lo corrido del año, 95.897 casos por alteraciones de la tranquilidad pública, 27.273 activaciones de alarmas o sospechas, 13.122 accidentes de tránsito, 9.804 solicitudes de asistencia médica o de rescate y 8.774 hechos de violencia intrafamiliar. Estas cifras evidencian que la seguridad va más allá del delito: implica responder a conflictos cotidianos, atender emergencias y gestionar riesgos de la vida diaria.

Cortesía Policía de Montería

Para responder a esa realidad, contamos con el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) 123, que integra tecnología y talento humano en todo el país. Las llamadas ingresan a través de operadores de telefonía celular, y son direccionadas a los Centros Automáticos de Despacho, donde personal especializado analiza cada caso y coordina respuestas en tiempo real. Esta articulación ordena los flujos de la demanda y asegura que los reportes reciban la atención oportuna que requieren.

En Bogotá, por ejemplo, la alerta de un ciudadano a la Línea 123 nos permitió activar un operativo inmediato con un despliegue inédito de mil uniformados, que culminó con el rescate de una niña de siete años que había sido llevada en un vehículo hurtado; en pocas horas, y gracias a esa llamada inicial, logramos ubicarla sana y salva. En otro caso, en la localidad de Bosa, un conductor fue secuestrado tras aceptar un servicio por aplicación, luego de ser retenido durante varias horas, herido y obligado a enviar mensajes a su familia para exigir dinero. El 4 de abril de 2026, en un operativo fue rescatado con vida, gracias a información suministrada por líneas telefónicas.

En un contexto donde las violencias de género siguen afectando a cientos de mujeres en el país, la Línea 155 se ha convertido en un mecanismo clave para activar respuestas inmediatas, brindando orientación y acompañamiento especializado. Su articulación con otras rutas de atención ha facilitado que más víctimas den el primer paso, rompan el silencio y abran el camino hacia su dignificación y justicia.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla. Agentes de la Policía que integran la Patrulla Púrpura.

La Línea 112, por su parte, ha sido clave para reportar delitos en tiempo real y movilizar a la Policía de manera oportuna. Aunque los retos de cobertura y tiempos de respuesta pueden variar por territorio o localidad, la existencia de este canal ha permitido a ciudadanos alertar sobre situaciones que requieren acercar a las unidades policiales al lugar donde suceden anomalías o circunstancias de orden público, en horas críticas.

Así mismo, la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de vulneración también ha ganado fuerza con la Línea 141, operada en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A través de este canal, casos de riesgo infantil han sido remitidos para atención prioritaria, a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los menores.

En lo corrido de 2026, la Policía ha rescatado 19 menores en Bogotá en condiciones de abandono. Uno de los casos más dramáticos fue el de una niña de 3 años hallada sola y encerrada en una vivienda en Usaquén, tras la alerta de los vecinos. La menor fue puesta bajo protección del ICBF.

Por su parte, la Línea Anticorrupción 157 se ha consolidado como un mecanismo clave de articulación institucional y control, con 33.061 llamadas recibidas, 580 incidentes identificados y 170 noticias criminales abiertas, asociadas principalmente a delitos contra la administración pública (85), delitos electorales (23), y administración de justicia (4). Las denuncias han sido trasladadas a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Superintendencia de Industria y Comercio, y advierten una posible afectación al patrimonio público cercana a 530 mil millones de pesos. Así mismo, en el contexto electoral se han reportado 302 incidentes, con 23 noticias criminales y 384 denuncias remitidas a la Fiscalía. Los delitos más recurrentes han sido corrupción al sufragante, constreñimiento y tráfico de votos, con mayor concentración de reportes en Bogotá, Santander y Valle del Cauca.

En cuanto a la lucha contra el crimen, la Línea Nacional Antidrogas 167 se consolida como una herramienta efectiva contra el narcotráfico en Colombia. Creada en 2004 y fortalecida desde 2014 con apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Asociación de la Industria Celular (ASOCEL), hoy opera bajo el liderazgo de la Dirección de Antinarcóticos. Entre 2025 y 2026, canalizó 607 informaciones efectivas que se tradujeron en 440 casos atendidos por policías metropolitanas, 100 por departamentos de Policía y 67 por unidades de la misma DIRAN, aportando directamente a incautaciones y operaciones de alto impacto contra redes criminales.

Un ejemplo concreto de estos esfuerzos se registró el 18 de marzo de 2026, en la vía Andalucía – Cerritos (kilómetro 37), jurisdicción de El Cerrito, Valle del Cauca, donde la Policía incautó 87 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en una caleta tipo doble piso dentro de un camión, logrando la captura de un hombre que cubría la ruta entre Cauca y Caldas; afectando de esta manera, rutas y finanzas del multicrimen.

A partir de estos casos, se evidencia que las líneas de atención de la Policía Nacional no son solo canales de contacto, sino un sistema articulado que integra cercanía humana con tecnología avanzada. Desde la telefonía IP hasta los centros automáticos de despacho y las plataformas de gestión de incidentes, cada componente está diseñado para transformar una llamada en una respuesta efectiva. Así, los reportes ciudadanos se convierten en acciones concretas orientados a proteger la vida, salvaguardar la integridad, defender la economía y garantizar los derechos de la ciudadanía.

Llamar no es solo pedir ayuda: es despertar la presencia del Estado, activar la acción inmediata y cambiar el rumbo de una situación crítica. Por eso, la invitación es clara: use estas líneas, compártalas y téngalas siempre presentes.

En el instante decisivo, un solo número puede marcar la diferencia entre la tragedia, la atención oportuna, la contención del crimen y la protección inmediata. Ante esta realidad, queremos hoy decirles que su Policía siempre estará ahí, lista para responder y acompañar a cada ciudadano que decide no quedarse en silencio, debido a que la seguridad es una responsabilidad institucional, pero también un compromiso compartido que nos permite construir entre todos un país más seguro y libre de impunidad.