Luego de poco más de un año de la trágica muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, hoy director nacional de la Policía, nuevas determinaciones ha tomado la justicia en torno al caso que en un primer momento fue confuso, pero que de a poco se comienza a esclarecer.

Lea también: Se endurecen los requisitos para el tránsito de motos y patinetas eléctricas en el país

La juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a los cinco procesados por su presunta participación en los hechos de tortura anteriores a la muerte del joven ocurrida el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, sur de la capital colombiana

La togada consideró que Andrés Camilo y Katerine Sotelo Torres; Tatiana Vega López; Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila representan un riesgo para la sociedad y por ello deben enfrentar su caso tras las rejas.

Séptimo día Juan Felipe Rincón pudo ser víctima de extorsión

El caso

De acuerdo con el general Rincón, semanas antes del homicidio, su hijo fue contactado en redes por un perfil que decía pertenecer a una niña de 10 años. Sin embargo, según el oficial, la cuenta era administrada por Katherine Sotelo, una mujer de 33 años que luego presentó a una supuesta amiga de 15.

Lea también: Sicarios asesinan a tiros a un joven de 19 años en el barrio Las Nieves

El joven accedió a reunirse con la adolescente en Titán Plaza, al occidente de la capital. Las cámaras del centro comercial registraron el encuentro y el posterior ingreso de ambos al apartamento de Juan Felipe, donde pasaron parte del día anterior al crimen.

Las grabaciones de ese día muestran que, al día siguiente, Rincón salió de su casa acompañado de la menor y de su escolta, Sergio Rico, quien conducía una camioneta de la Policía.

Captura de pantalla Lugar donde ocurrió el crimen.

Los tres se dirigieron hacia el barrio Quiroga. Una de las cámaras con sonido permitió establecer que Katherine Sotelo se comunicaba con la menor en ese momento, dándole instrucciones sobre el punto exacto donde debía encontrarse con otras personas.

Lea también: Cuatro menores bajo protección del ICBF habrían asesinado a una psicóloga para escapar del hogar de paso

“Fue la única grabación con audio y resultó determinante para demostrar la coordinación del grupo antes del ataque”, explicó Yefrin Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID) al programa Séptimo Día en octubre del años pasado.

En el material revelado también aparecen Andrés Camilo Sotelo, hermano de Katherine y su pareja, Tatiana Vega López, quienes llegaron minutos antes de la agresión.

Tomada de redes sociales. Juan Felipe Rincón Morales.

Los audios dejan escuchar la voz del escolta gritando: “¡Quieto, quieto! Policía Nacional”, instantes antes de hacer un disparo de advertencia que, según los investigadores, no impactó contra nadie.

Lea también: Minambiente activa protocolo de eutanasia para manejar hipopótamos invasores en Colombia

Rincón ese 24 de noviembre de 2024 recibió un impacto de bala en el tórax, sin embargo, el disparo mortal que acabó con la vida de Juan Felipe sigue sin un responsable claro. Las autoridades aún tratan de establecer si la bala provino del arma del escolta o de los agresores.