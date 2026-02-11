Un fatal accidente de tránsito se registró en la mañana de este miercoles 11 de febrero, hacia las 6:20 de la mañana, en la vía La Cordialidad, a la altura del kilómetro 69+700, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga, dejando una persona fallecida y otra gravemente lesionada.

Leer también: Caso DJ Dever: “Se activó protocolo con el Gaula de la Policía”

De acuerdo con información preliminar suministrada por el Departamento de Policía Atlántico, dos personas se movilizaban en una motocicleta en sentido La Peña–Sabanalarga, en un tramo de la vía donde, al parecer, no había buena visibilidad.

Según el reporte oficial, al intentar esquivar a una persona que se encontraba arreglando una bicicleta sobre la calzada, el conductor de la motocicleta perdió el control, lo que provocó el choque y posteriormente el siniestro vial.

En el lugar de los hechos falleció Isidro Manuel Bustamante Ballesteros, de 68 años, quien se desplazaba como parrillero en la motocicleta, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por su parte un hombre de 33 años,fue trasladado hasta la Clínica San Vicente, donde recibe atención médica por politraumatismos, fractura en el hombro derecho y una herida abierta en la pierna izquierda.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantan labores de verificación y recolección de información con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este hecho.