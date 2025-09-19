El barrio La Primavera, en Baranoa, amaneció conmovido tras un ataque armado que dejó la muerte de una niña de 12 años y dos hombres heridos. El hecho ocurrió hacia la 1:00 de la madrugada del viernes 19 de septiembre en inmediaciones de la calle 22 con carrera 22.

Según las primeras versiones, los disparos estaban dirigidos contra dos hombres que resultaron lesionados. La menor, hija de una médica reconocida en el municipio, se encontraba dentro de su casa en el sector conocido como La Costeña cuando un proyectil la alcanzó.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Allí, el personal médico logró reanimarla tras un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.

Mientras tanto, los dos hombres que eran el objetivo del atentado permanecen bajo atención médica. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni la de la menor fallecida.

Dolor en la comunidad

La noticia corrió rápidamente por las calles del municipio. Vecinos y allegados expresaron su dolor por la partida de la niña, recordando que su madre es una profesional de la salud muy apreciada en Baranoa. La tragedia ha dejado un sentimiento de indignación y zozobra en la comunidad.

“Es un hecho que enluta a todo el municipio”, expresó uno de los residentes del sector, quien pidió mayor seguridad y presencia de las autoridades.

Investigación en curso

La Policía y la Fiscalía abrieron una investigación para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables. Las autoridades trabajan en la recopilación de material de cámaras de seguridad y testimonios de la zona.

Aunque la hipótesis inicial señala que el atentado estaba dirigido contra los dos hombres heridos, no se descarta ninguna línea investigativa.