Los momentos de felicidad que una familia nativa y residente en el municipio de Chinú, Córdoba, disfrutaba en el balneario de Coveñas, Sucre, tuvieron un trágico final este viernes 2 de enero cuando uno de sus integrantes falleció por inmersión.

La víctima es una niña que, al parecer en un descuido de sus familiares adultos, terminó ahogada en la piscina de un hotel en el que estaban hospedados en el sector Punta de Piedra del municipio de Coveñas.

Un reporte oficial indica que la niña Ariana Puentes Pretelt “departía en la piscina del hotel, en ese momento salieron de la misma a comer mecatos, posteriormente en un descuido se les perdió de la vista y es cuando empiezan a buscarla, luego los empleados del hotel la hayan en el fondo de la piscina”.

La niña fue llevada a una clínica en ese mismo balneario, pero los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El lamentable hecho se registró a las 5:50 de la tarde del viernes.

Otro ahogado

De otra parte, en el municipio de Tolú, la noche del viernes también fue hallado sin vida, por inmersión, Jáner Moreno Julio, de 40 años.

De acuerdo con las autoridades, la hoy víctima “se encontraba en estado embriaguez y de repente ingresó al mar donde ellos le decían que no ingresara porque la marea estaba muy fuerte y este hizo caso omiso”.

El cuerpo tras ser rescatado de las aguas presentaba golpes producidos por el fuerte oleaje contra los espolones.

Ante estos dos hechos ocurridos en el Golfo de Morrosquillo las autoridades instan a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones en esta temporada alta de turismo de principio de año.