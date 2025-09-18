Hacia la 1:10 de la tarde de este jueves 18 de septiembre se confirmó el deceso de una joven en medio de un accidente de tránsito que tuvo lugar en la calle 40 con carrera 33, sector del barrio Chiquinquirá, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

La Policía Metropolitana señaló que testigos fueron los que alertaron al conductor del bus de la empresa Coochofal, de placas SXQ-496, que había atropellado y arrastrado a una joven que vestía short, tenis y blusa de color amarillo.

De inmediato, el conductor del automotor detuvo su marcha y bajó para verificar lo informado. De esa manera encontró el cuerpo sin vida de la mujer debajo de la carrocería.

La institución armada señaló que la víctima no portaba identificación y que se trataría de una persona en “condición de calle”, pero, con el paso de las horas, en redes sociales se empezó a manejar información de que esta sería Deris Johana Peinado, una joven de 24 años de edad, vecina del barro El Concorde de Malambo, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 13 de septiembre, cuando salió de su casa y mantenía el celular apagado.

Sin embargo, el cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal, en donde se tratará de establecer su identidad.