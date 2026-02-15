La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó el hallazgo sin vida de un ciudadano alemán dentro de un hotel ubicado en el barrio Simón Bolívar, sur de la ciudad.

Lea: Asesinan a bala a un hombre en un establecimiento del barrio La Ceiba

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hombre fue encontrado hacia las 11:16 de la mañana del sábado 14 de febrero, primer día de Carnaval en Barranquilla.

El fallecido fue identificado como Yann Victor Schule, de 36 años de edad, quien se hospedaba en el hotel Casa Rueda junto a otro ciudadano alemán, llamado Dirk Schiemann, de 55 años, desde el 12 de febrero.

Lea: Masacre en el barrio Las Américas: ataque a bala en una vivienda dejó tres muertos

Dentro de la misma habitación fue encontrado Dirk Schiemann en estado de somnolencia, según el reporte policial, por lo que fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, en el municipio de Soledad, para que fuese valorado por personal médico.

Los uniformados que atendieron el caso hicieron verificación y revisión de cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, así como entrevista con empleados del hotel y exploración lofoscópica.

Lea: DJ Dever se reencontró con su familia luego de 72 horas desaparecido

Así lograron conocer que en horas de la madrugada los extranjeros ingresaron al hotel en compañía de dos mujeres, quienes se marcharon del lugar aproximadamente hora y media después.

También verificaron que el cuerpo de Yann Victor Schule no presentaba signos de violencia y establecieron como primera hipótesis una posible intoxicación.

Lea: Ataque a bala deja un hombre herido en Villa Esperanza, Malambo

Sin embargo, la investigación continuará hasta determinar las causas exactas del hecho.