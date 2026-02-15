El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) realizó un llamado a las autoridades ante la persistencia de lluvias en la cuenca alta del río Sinú, pues estas condiciones podrían generar aumentos en los caudales y fluctuaciones en los niveles durante los próximos días, especialmente desde el 20 de febrero.

Leer más: Armada incauta 2,3 toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico

La entidad aclaró que los volúmenes esperados no serían similares a los registrados a inicios de mes – que generaron una emergencia climática en el departamento de Córdoba y dejaron más de 140.000 damnificados –; sin embargo, existe riesgo de inundaciones en sectores ribereños, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y seguimiento constante.

“Se prevé que la onda generada alcance su caudal pico a partir del viernes 20 de febrero aguas abajo del embalse, con tránsito hacia la parte media y baja de la cuenca del río Sinú. Las condiciones recientes indican que podrían presentarse incrementos significativos en niveles y caudales, con posibles desbordamientos puntuales, especialmente en zonas con rompederos activos.”, explicó el Ideam.

No olvide leer: Aumento en el caudal del arroyo Libertad obliga a suspender el servicio de acueducto en Sincelejo

Además, la entidad señaló que es importante estar atentos a las descargas del embalse de Urrá y a eventuales “nuevos anegamientos” en sectores entre Tierralta y Montería.

Lluvias para este lunes 16 de febrero

Por su parte, el Ideam indicó que para este lunes 16 de febrero se espera una disminución general en la intensidad de las precipitaciones a nivel nacional; no obstante, podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes en sectores dispersos del norte de la región Andina, sur del Caribe, región Pacífica, centro y norte de la Amazonía, así como en el centro y sur de la Orinoquía.

Las lluvias más intensas se pronostican para Córdoba, sur de Sucre, Antioquia, golfo de Urabá, sur de Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Quindío, Caldas, Risaralda, occidente del Cauca, centro del Valle del Cauca, norte de Nariño y zonas del Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Lea además: En medio de la emergencia por los estragos del frente frío, Córdoba será sede de la Cumbre de Gobernadores

También, se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en Tolima, Huila, Putumayo, Casanare, Arauca, Guainía, Caquetá, Amazonas, sur de La Guajira y sectores del Magdalena y Cesar.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará predominando el tiempo seco con cielo parcialmente nublado, aunque se prevén lluvias ligeras a moderadas hacia el sur del área marítima.

No olvide leer: El comportamiento inestable del embalse de Urrá mantiene el riesgo de desbordamientos en las zonas ribereñas