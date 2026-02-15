La Armada de Colombia incautó 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación en aguas del Pacífico, una operación que, según las autoridades, evitó la distribución de cerca de seis millones de dosis de drogas.

La institución informó que el cargamento fue interceptado en desarrollo de operaciones de control marítimo en esa zona estratégica del país, utilizada por organizaciones narcotraficantes para enviar droga hacia Centroamérica y otros destinos internacionales.

La droga era transportada en una lancha pequeña, liviana y de alta velocidad.

El presidente Gustavo Petro destacó la incautación y aseguró que la persecución contra el narcotráfico seguirá siendo prioritaria.

“La incautación de cocaína es prioritaria y la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

🚨⚓ Incautamos 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación tipo metrera, en aguas del Pacífico sur.

Con esta operación evitamos más de 2.300 emergencias por sobredosis, la distribución de cerca de seis millones de dosis y pérdidas superiores a 24 millones… pic.twitter.com/4mATiB3FlT — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) February 14, 2026

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.

El país incautó 2.800 toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro, que comenzó en agosto de 2022 y que, según el mandatario, llegará a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato.