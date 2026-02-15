A través de un boletín la Policía reportó este domingo la captura en Arauca de alias Monchi, segundo jefe del Frente ‘Camilo Cienfuegos’ del ELN.

“La captura del segundo cabecilla y dinamizador del Frente y financiamiento criminal, junto a otros integrantes de su componente, debilita de manera directa las redes de extorsión, e desplazamiento forzado y las acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura crítica del.departamento”, expresó el general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

Monchi sería el responsable de coordinar actividades de extorsión contra contratistas, ganaderos, comerciantes, transportadores y población civil en los municipios de Arauca y Arauquita.

En el operativo también fueron capturados otros tres presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo, alias ‘Calilla’, alias ‘Perro’ y alias ‘Zancudo’, quienes presuntamente harían parte del componente logístico y criminal de la organización criminal.

Este operativo se ejecutó de manera simultánea en las veredas La Laguna y La Pesquera, así como en el casco urbano del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca,