Los primeros gobernadores de diversos departamentos del país que arribaron desde este martes a la ciudad de Montería para participar este jueves 19 de febrero en la Cumbre, recorrieron en compañía de integrantes de la Federación Nacional de Departamentos algunas zonas impactadas negativamente por los dos frentes fríos, entre ellas recorrieron algunas zonas inundadas de la margen izquierda del río Sinú en los municipios de San Pelayo, Cereté y Montería que hacen parte del Área Metropolitana.

Lea más: Alcalde de Montería lamentó la muerte del veterinario Luis Rivero

Los mandatarios y la FND anunciaron que seguirán enviando ayudas humanitarias a este departamento, al tiempo que reafirman la importancia de la concertación que tendrá lugar mañana en la agenda académica de la Cumbre de Gobernadores, y que busca articular una gerencia estratégica para el restablecimiento social en las zonas afectadas (que tardará más de 6 meses) y la reconstrucción total, que estiman alcanzar en algo más de un año.

Cortesía FND

El atípico fenómeno climático deja en el país, según reportes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 86 mil familias damnificadas, que representan 182 mil 407 personas, en 20 departamentos siendo Córdoba el mayormente impactado al tener 62 mil hogares en 25 de sus 30 municipios, algunos de los cuales, entre ellos la ciudad de Montería, continúan con zonas inundadas, y lo peor es que las lluvias han continuado.

Ver más: En Montería sigue activa la alerta roja hospitalaria por inundaciones