Tras conocer de manera oficial el hallazgo del cuerpo sin vida del médico veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, se pronunció para lamentar lo ocurrido.

A través de su red social X el mandatario de los monterianos informó que están de luto y comparten con la familia de esta víctima el dolor que ahora los embarga.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Eduardo Rivero Oviedo, médico veterinario, primer fallecido en nuestra ciudad en medio de esta emergencia por inundaciones. A su familia y seres queridos les envío, en nombre de todos los monterianos, un abrazo solidario y nuestras oraciones”.

Dejó claro el alcalde que la muerte de este ciudadano “nos recuerda, con tristeza, que la emergencia no ha terminado. Seguimos enfrentando una situación difícil y aún estamos lejos de superarla por completo. No bajaremos la guardia. Seguimos trabajando sin descanso para proteger cada vida y acompañar a cada familia afectada”.

También lamentaron la muerte del veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo desde la Federación Nacional de Ganaderos.

El profesional de 38 años, nativo de Sincelejo y padre de dos niñas con quienes vivía en la capital de Sucre, había sido arrastrado por una fuerte corriente de agua el pasado sábado 14 de febrero y su cuerpo fue hallado a las 6:30 de la mañana de ayer por miembros de la Armada y Ejército Nacional, además de Defensa Civil, en la vereda La Garrapata del corregimiento Canalete, en Montería, en predios de una finca.