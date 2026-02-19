Representantes del Gobierno nacional, entre ellos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de los ministerios de Transporte y Minas, entre otros, definieron con el gobernador de Córdoba y con los alcaldes de los 25 municipios afectados por las inundaciones, las acciones tendientes a recuperar el golpeado territorio.

El encuentro, que busca acelerar los procesos, se efectuó este miércoles 18 de febrero en la ciudad de Montería en la previa de la Cumbre de Gobernadores que será mañana jueves.

En desarrollo de este encuentro trascendió, según lo comunicado por la Ungrd, que 18 entidades del orden nacional coordinan la puesta en marcha de un Plan de Acción Específico para acelerar la recuperación en los municipios afectados.

Cortesía UNGRD

Esta entidad, en particular, ha invertido en la atención de esta emergencia que ya completa 18 días, más de $13.000 millones, representados en alrededor de 223 toneladas de asistencia humanitaria, despliegue de maquinaria amarilla y apoyo psicosocial a las comunidades afectadas.

Todas estas acciones fueron reconocidas, durante la reunión, por los mandatarios, entre ellos el alcalde de Lorica, Carlos Manzur, que dijo: “Agradecemos al Gobierno Nacional que ha venido pendiente, y a la UNGRD que ha estado desde el primer momento. Sin ese acompañamiento no hubiéramos podido atender a los afectados”.

Por su parte, Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, destacó la labor con la UNGRD, así como las acciones articuladas del SNGRD. “Tenemos gratitud con el Gobierno Nacional por realizar el Consejo de Ministros y hoy atender el llamado de los afectados para recuperar esfuerzos. Gracias a la UNGRD y a las entidades operativas por su apoyo para atender a las comunidades”.

