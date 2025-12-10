Un contundente golpe a las finanzas del Clan del Golfo que delinque en el departamento de Córdoba propinaron unidades del Ejército y Policía Nacional al ubicar y destruir un laboratorio para el procesamiento de pasta de base de coca en el municipio de Tierralta.

La acción de la fuerza pública se enmarca dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus que se desarrolla en esta parte del país en contra del grupo armado organizado Clan del Golfo.

El aludido laboratorio estaba en el sector El Paraíso, de Tierralta. Era una estructura artesanal con más de 20 kilos de pasta base de coca, 209 kilos de hoja de coca picada, ACPM, gasolina, 5 galones de pasta base de coca en procesamiento; 21 canecas, cemento, amonio, entre otros insumos y materiales para la fabricación del alcaloide.

Tras este resultado el Ejército Nacional anunció que seguirá desplegando operaciones militares orientadas a contrarrestar las economías ilícitas y, de esta forma, debilitar la capacidad delictiva, logística y financiera de las estructuras criminales que delinquen en el departamento de Córdoba.