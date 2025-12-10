El departamento de Sucre pasó de 4.144 casos de dengue, registrados en el año 2024, a 3.282 en lo corrido de esta vigencia, lo que representa una reducción del 20,8%.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud departamental se trata de uno de los mayores descensos reportados en el país y un precedente en la lucha contra el virus en Sucre.

Agrega que esta reducción ha sido alcanzada gracias a una estrategia integral encabezada por la gobernación a través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) que combinó acciones comunitarias masivas, campañas educativas y operativos técnicos en los 26 municipios.

Entre las iniciativas destacadas y de reciente aplicación está la de Mi Cabildo sin Dengue, que formó a estudiantes de la comunidad indígena Zenú como vigías de salud, además de la Ruta del Dengue, que fortaleció las capacidades de prevención en los hogares y entregó kits de limpieza de tanques y material pedagógico, y la de Sucre Frente al Dengue, que visibilizó las acciones de prevención, control larvario, instalación de trampas, tamizajes de malaria y leishmaniasis.

Hubo además jornadas de recolección de inservibles, limpieza de tanques, distribución de toldillos y repelentes, junto con actividades pedagógicas como cuadros vivos en todos los municipios.

“Este esfuerzo conjunto nos ha permitido frenar la expansión de esta enfermedad viral y avanzar hacia nuestro objetivo: un territorio libre de dengue”, aseguró la gobernadora Lucy García Montes.