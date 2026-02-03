A causa de las fuertes lluvias que se han registrado en diferentes municipios del Cesar, incluyendo a Valledupar, como capital del departamento, las autoridades han desplegado acciones preventivas y para mitigar las consecuencias que deja el paso de torrenciales aguaceros.

Uno de los municipios afectados es El Copey, donde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, indicó que se ocasionaron inundaciones en varias viviendas ubicadas en los barrios Camilo Torres, Treinta y Uno de Octubre, El Carmen, Trece de Mayo, Invasión La Esmeralda, así como el colapso parcial de una vivienda de construcción en bareque en el barrio Veintisiete de Abril.

Ante estas afectaciones realizaron labores de inspección, verificación y orientación a las familias afectadas. Sin reportes de personas lesionadas al momento de la atención.

Por esta situación recomendaron a la ciudadanía, mantener la calma. Limpios los sistemas de drenaje, cunetas y canales cercanos a las viviendas. No arrojar basuras ni escombros en vías públicas, patios ni cuerpos de agua. Revisar periódicamente el estado de techos, paredes y estructuras. Identificar zonas seguras y rutas de evacuación. Reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.

En cuanto a Valledupar, el Cuerpo de Bomberos atendió llamados por árboles caídos durante el fuerte aguacero del sábado en horas de la noche, sin presentarse mayores afectaciones.

Cortesía Bomberos de El Copey y Bomberos de Valledupar

Por su parte, el IDEAM ha indicado que existe Alerta Roja, por crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes, por lo que recomiendan a los organismos de socorro y ciudadanía, especial atención a las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, en el municipio de Valledupar, especialmente en sectores como los corregimientos de Chemesquemena y Vega Arriba. Igualmente, vigilancia en la quebrada La Malena, a la altura del corregimiento de Patilla. Adicional sugieren e estar atentos en los municipios de San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva, sur de La Guajira.

Asimismo probabilidad de crecientes en la cuenca media del río Cesar, especial atención en los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, estos últimos en la Serranía del Perijá. Especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico.

En la cuenca del río Ariguaní, hay probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariguaní y sus afluentes, especialmente para el río Ariguanicito. Se recomienda especial atención en los municipios de Pueblo Bello, El Copey, Bosconia.

De igual manera, la entidad alertó Alerta Naranja en la cuenca baja del río Cesar, a la altura del municipio de Chimichagua y en el corregimiento Saloa.