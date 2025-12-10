El Gobierno Nacional a través de MinTIC anunció el inicio del despliegue de internet para 10.591 hogares de estratos 1 y 2 en Sincelejo.

Leer más: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

Esta acción que fortalece las oportunidades educativas, económicas y sociales en la región fue dada a conocer en una mesa de conectividad efectuada en Sincelejo por la ministra Carina Murcia.

De acuerdo con sus planteamientos, en la presente semana inicia la instalación del servicio para más de 10.000 hogares, con una inversión superior a los $20.000 millones, articulada con los proyectos de educación digital incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Enfatizó en que estos avances son posibles gracias al trabajo conjunto con la Gobernación de Sucre y a las mesas técnicas instaladas en el departamento, donde revisan retos de cobertura, presupuesto y ejecución. “Queremos demostrar que este gobierno ha llegado a los territorios”, afirmó.

Ver también: Capturado en Coveñas el presunto responsable de decapitar a un hombre durante la Noche de Velitas

Por su parte el secretario general de la gobernación de Sucre, Andrés Vivero León, reiteró el compromiso de la gobernadora Lucy García Montes, que ha priorizado la conectividad como una herramienta clave para cerrar brechas y garantizar igualdad de oportunidades.

“Estamos comprometidos y en nombre de la gobernadora Lucy García vamos a seguir trabajando y aunando esfuerzos para sacar adelante estos procesos desde las instituciones educativas y generar conectividad”, dijo Vivero.

Durante la mesa de conectividad también presentaron los avances logrados en Sucre destacándose la conexión de 2.600 hogares, la cobertura de internet en 521 escuelas y el despliegue de 431 kilómetros de fibra óptica, junto con 570 estaciones base que ya permiten una cobertura del 87 % del departamento. Igual relevancia tuvieron las Juntas de Internet comunitarias en Guaranda y San Onofre, que amplían el acceso en zonas rurales.

Le sugerimos: ‘Tenía 16 años, hizo una travesura y mira el costo’: hermano de Samuel David, víctima mortal de accidente en Valledupar

En materia de educación digital, más de 13.000 personas han sido formadas en habilidades tecnológicas de las cuales alrededor de la mitad son mujeres, y solo en Sincelejo se registran más de 6.000 formaciones.

Así mismo, se han entregado 3.889 computadores y 96 laboratorios de innovación para fortalecer los procesos educativos en el departamento.