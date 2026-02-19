El viceministro de Defensa, Javier Baquero, aseveró que estará garantizada la seguridad en los 13.493 puestos de votación en el país para el próximo 8 de marzo, cuando se celebren elecciones legislativas y de consultas presidenciales, para lo que están ya desplegados 47.592 uniformados en cada lugar de disposición de urnas para los comicios.

Así lo afirmó el funcionario ante el Consejo Gremial, en el que se reunieron 34 representantes de los sectores empresariales del país: “El principal reto operativo consiste en asegurar la protección de 13.493 puestos de votación, lo que representa un incremento de 1.229 puestos frente a las elecciones de 2022. De estos, 6.011 se ubican en zonas urbanas y 7.482 en zonas rurales, muchas de ellas en áreas dispersas o de mayor complejidad, lo que exige una planeación diferenciada y una presencia institucional permanente”.

Mindefensa

Destacó Baquero en este sentido que la fuerza pública ya está implementado diferentes estrategias para atender las amenazas que a la fecha se han registrado y minimizar los riesgos que se puedan presentar para los sufragantes, los jurados, el material electoral y los funcionarios encargados de las elecciones: “El enfoque del Sector Defensa ha estado orientado a la anticipación de riesgos, la planificación oportuna y la acción coordinada, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de las campañas, de las jornadas electorales y del ejercicio pleno de la participación democrática”.

Reiteró las cuatro líneas de acción del Plan Democracia que están enfocadas en el acompañamiento a las actividades relacionadas con las campañas electorales; garantizar la seguridad a cada uno de los puestos de votación, el material electoral y los actores durante la jornada; la protección de los actores políticos y candidatos, y finalmente la coordinación interinstitucional para combatir y mitigar los delitos electorales.

Mindefensa

“Para garantizar estás líneas de acción el Gobierno realizará el despliegue de 47.592 hombres y mujeres de la fuerza pública: 42.514 de la Policía Nacional, 3.989 del Ejército Nacional y 1.089 uniformados de la Armada de Colombia. Reiteramos nuestra disposición para seguir garantizando condiciones de seguridad, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener un diálogo abierto, transparente y permanente con los gremios, antes, durante y después de las elecciones de 2026”, concluyó.

