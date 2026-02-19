La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció incentivos económicos dirigidos a colombianos que acepten desempeñarse como jurados de votación en el extranjero.

La medida fue confirmada por el registrador Hernán Penagos, quien explicó en entrevista con Caracol Radio que históricamente ha sido complejo completar las designaciones de jurados fuera de Colombia, especialmente desde que la votación internacional se realiza durante varios días, entonces lanzaron esta iniciativa.

¿Qué beneficios recibirán las personas que sean jurado de votación en el exterior?

Quienes presten este servicio podrán acceder a descuentos cercanos al 10% en algunos trámites consulares, entre ellos:

Copia del duplicado de la cédula de ciudadanía

Registro civil

Certificado de nacionalidad

Según explicó Penagos, estos alivios económicos buscan compensar el tiempo y la disponibilidad de los ciudadanos, ya que los beneficios legales habituales para jurados solo aplican dentro del territorio colombiano.

Archivo El registrador también se refirió a la controversia generada por el presidente Gustavo Petro respecto al llenado de los formularios E-14, documento clave en el conteo de votos.

Ante la sugerencia de marcar con “X” las casillas sin votación para evitar alteraciones, la Registraduría reiteró que el procedimiento vigente, que deja en blanco los espacios sin registros, se ha utilizado en elecciones anteriores y responde a criterios técnicos. Alterar el formato con tachones o símbolos podría dificultar la digitalización, el escrutinio y la verificación judicial de las actas.