El partido Centro Democrático rechazó este jueves las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con el manejo de los formularios E-14 para las elecciones del próximo 8 de marzo. La colectividad anunció que, junto a la candidata Paloma Valencia, presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación.

A través de su cuenta oficial en X, el partido cuestionó las instrucciones del mandatario sobre el diligenciamiento de los formularios E-14 y señaló que dichas declaraciones contradicen las directrices impartidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La polémica surgió luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera que las casillas sin votos en los formularios E-14 no se dejaran en blanco, sino que se marcaran con una “X”. Según el mandatario, dejar espacios vacíos podría facilitar un eventual fraude electoral.

“Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral”, expresó el jefe de Estado. En ese sentido agregó: “Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

El Presidente también afirmó: “La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude” y solicitó que la auditoría al software electoral no se limite al nivel nacional, sino que incluya los sistemas de cómputo en puestos de votación, municipios y departamentos, con participación de expertos de los partidos y del Consejo Nacional Electoral.

La respuesta del Centro Democrático a Gustavo Petro: tomarán medidas legales

En su pronunciamiento, el Centro Democrático manifestó: “El Centro Democrático rechaza con total firmeza la irresponsable solicitud del presidente Gustavo Petro de desobedecer a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Incitar a alterar los formularios E-14 y desconocer las directrices del registrador Hernán Penagos no solo socava la confianza en el proceso electoral, sino que puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal”.

La colectividad añadió que “Colombia no puede aceptar llamados desde la Presidencia que pongan en riesgo la transparencia electoral” y solicitó a la Procuraduría pronunciarse sobre el tema. Además, indicó que denunciará la situación ante las instancias correspondientes.

El Centro Democrático anunció que, junto a la senadora y candidata Paloma Valencia, acudirá a la Procuraduría General de la Nación para que se evalúen las declaraciones del presidente y se determinen las medidas a que haya lugar.

¿Qué dice la Registraduría al respecto?

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha reiterado en espacios técnicos que, cuando no se obtienen votos para determinada opción, las casillas deben permanecer en blanco. Según explicó el registrador Hernán Penagos Giraldo, realizar marcas, tachones o asteriscos puede dificultar la transmisión telefónica de los datos y su posterior digitalización.

Durante la quinta mesa técnica con representantes de partidos políticos, el Ministerio del Interior y la Procuraduría, la entidad socializó el procedimiento oficial para jurados de votación, insistiendo en que las marcas adicionales pueden interferir con la lectura automatizada de los resultados.

Penagos ha advertido que existen tres copias del formulario E-14 por cada mesa, diligenciadas públicamente, lo que permite contrastar la información en caso de inconsistencias. Asimismo, recordó que los partidos pueden designar testigos electorales para vigilar el proceso.