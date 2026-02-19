El Pacto Histórico, en un comunicado público, advirtió a su militancia que apoyar y votar en las consultas del 8 de marzo podría incluso traer consecuencias como sanciones por parte del movimiento político.

El partido hizo un llamado a no participar en las consultas, pero también a no hacer campañas sobre ellas.

“Toda la militancia debe volcarse a la campaña al Senado y la Cámara (de cara al 8 de marzo). Con disciplina política y movilización masiva vamos a asegurar la victoria electoral. Esa es nuestra consulta. Ese es nuestro mandato: ganar con el pueblo. Quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, se lee en el escrito.

Todo esto después de que por una decisión del CNE, Iván Cepeda no participará en la consulta de izquierda el 8 de marzo. El Pacto Histórico en su escrito enfatizó que en materia de imagen de campaña, la publicidad deberá utilizar la figura de Iván Cepeda como candidato único presidencial, junto con el liderazgo del proceso y el logo oficial de la colectividad. Además, expresa que en las listas cerradas no habrá promoción de candidaturas individuales, sino una apuesta por el proyecto colectivo.

Así las cosas, el candidato Rey Barreras se pronunció respecto al llamado del Pacto Histórico, por medio de un video. Aseguró que para él obligar a la militancia no es la forma para lograr la unidad.

“Soy fundador del Pacto; allí están mis compañeros, quienes durante 15 años han marchado conmigo en defensa de las víctimas, la paz y los derechos humanos, quienes hemos hecho oposición al gobierno pasado, los que salvamos la JEP. ¡Compañeros, no se equivoquen! La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el Gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”, dijo.

Agregó: “No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándoles garantías a todos. Yo sé unir a todos”.