De cara al calendario electoral para la Presidencia, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) hizo público su respaldo a la aspiración de Roy Barreras.

Mediante un comunicado divulgado este miércoles 18 de febrero, la organización sindical manifestó que sus intereses se sienten “representados” en esa candidatura y sostuvo que “Colombia requiere un nuevo enfoque” frente a los retos económicos y energéticos actuales.

Asimismo, en el documento, la USO manifestó que el país debe preservar y fortalecer la producción de hidrocarburos, teniendo en cuenta el panorama internacional y las exigencias del mercado energético global.

“La energía es determinante para el desarrollo del país, consideramos que Colombia requiere un nuevo enfoque, coincidimos en que el país debe avanzar en energías renovables como un proceso de adición energética, pero sin abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”, se lee en el comunicado.

El sindicato recalcó además que la demanda mundial de crudo y gas continuará vigente y que, “en nuestro caso será necesario y estratégico contar con estas fuentes de energía”.

Desde su perspectiva, Colombia debe recuperar su capacidad productiva de petróleo, especialmente en gas, al tiempo que impulsa la transición energética.

Llamado al próximo Gobierno y a Ecopetrol

En otro apartado, la organización fue enfática en la necesidad de fortalecer la autosuficiencia energética.

“El país no puede seguir cediendo en materia de autosuficiencia energética, por el contrario, debe iniciar un plan serio para recuperar sus capacidades de producción de petróleo, especialmente de gas, mientras avanza de manera simultánea en la construcción de infraestructura para la generación de energías renovables no convencionales”, manifestaron.

Asimismo, señalaron que la próxima administración deberá orientar a Ecopetrol, a priorizar sus inversiones hacia el territorio nacional.

“Para ello, el nuevo gobierno debe orientar a Ecopetrol a priorizar sus inversiones en Colombia, focalizando esfuerzos en exploración, producción y refinación”.

La USO también pidió que se habiliten nuevos bloques de exploración, se agilicen los trámites ambientales y se defina, con base en criterios científicos, la viabilidad de los Yacimientos No Convencionales (YNC), “como solución de alta materialidad estructural para el abastecimiento de la demanda de refinados y de gas natural por medio de la ejecución de los pilotos de investigación experimental en el Magdalena Medio”.

También, advirtió sobre los riesgos de depender del mercado externo para el suministro energético: “El mayor error que puede cometer el país es dejar de producir su propia energía para pasar a importarla. Los recientes hechos relacionados con la importación masiva de gas natural y el contexto geopolítico internacional advierten claramente sobre los riesgos de depender de otros países para acceder a la energía que necesitamos para vivir”.

Finalmente, el gremio confirmó su apoyo a Roy Barreras en la consulta del Frente Amplio por la Vida y aseguró que el aspirante asumió compromisos concretos con los trabajadores del sector.

“Roy Barreras se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas; y con las bases de la USO, a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética, mediante una construcción colectiva con los distintos grupos de interés, incluida la Transición Energética”.