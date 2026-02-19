Los 32 alcaldes del país, vinculados a Asocapitales - Asociación Colombiana de Ciudades Capitales -, expresaron de manera unánime su decisión de respaldar al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en su estrategia Paz Electoral, cuyo objetivo es salvaguardar la democracia, asegurar elecciones transparentes, contar con gobernantes legítimos y ciudadanos libres.

Lea más: Álvaro Uribe dice que se le “ha zafado” hablar contra Cepeda y Petro, pero afirma que respeta a los demás candidatos

En una reunión con el jefe del Ministerio Público, en Bogotá, los mandatarios reiteraron su apoyo total a la iniciativa, a la que también se han unido sectores privados, entidades estatales, gremios económicos, universidades y la Iglesia católica. Entre ellos figuran la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN -, el Consejo Gremial Nacional, los notarios del país, la Confederación de Cámaras de Comercio – Comfecámaras -, la Federación Nacional de Cafeteros, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - Asocolflores - y los personeros del país, entre otros.

Procuraduría

“Nadie nos puede quitar el derecho soberano a realizar en el calendario previsto las elecciones”, dijo el Procurador General tras señalar que los comicios se realizarán en las fechas fijadas por la Ley y la Constitución.

Asimismo, frente a las inquietudes planteadas por algunos alcaldes sobre la seguridad del proceso electoral, Eljach Pacheco indicó que, en los próximos días y en el marco del Plan Democracia, sostendrá un encuentro con la cúpula militar y de Policía para revisar y ajustar las medidas adoptadas con el fin de garantizar la seguridad durante los procesos electorales previstos para 2026.

Ver más: Pacto Histórico pide a sus militantes no votar ni impulsar propaganda de las consultas del 8 de marzo

El alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, al destacar la invitación hecha por el Procurador para sumarse a la Paz Electoral, expresó su respaldo a la estrategia al afirmar que “respalda plenamente este esfuerzo para garantizar la realización de las elecciones”, y además invitó a los colombianos a ejercer su derecho al voto.

Procuraduría

Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que “hay que cuidar la democracia y las instituciones. Nos articularemos bajo las directrices del Procurador General y nosotros como alcaldes también tenemos una obligación con nuestros territorios, que es la de garantizar la seguridad en las jornadas electorales para que los ciudadanos puedan salir a votar de manera tranquila y libre”.

Lea también: Daniel Palacios promueve en EE.UU. su propuesta de mano dura contra el crimen y el narcotráfico

En su intervención, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, manifestó que “un factor para que haya Paz Electoral es garantizar la seguridad, y para eso es necesario trabajar de la mano de la Fuerza Pública. Nos comprometemos a garantizar los derechos electorales, rurales y urbanos en todos los puestos de votación de la ciudad”, dijo.

Al cierre del encuentro, el jefe del Ministerio Público pidió a los mandatarios “unir esfuerzos que contribuyan a la unidad de los colombianos a través de la Paz Electoral”.