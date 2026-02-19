El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que no participará en las consultas partidistas previstas para el domingo 8 de marzo y que tampoco reclamará el tarjetón ese día. Asimismo, indicó que acompañará al presidente Gustavo Petro en su determinación de no acudir a las urnas en esas votaciones internas.

A través de su cuenta en X, Benedetti fijó su postura sobre las votaciones de las consultas de los partidos políticos que elegirán a sus aspirantes a la Casa de Nariño.

“Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría en ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión”, expresó.

"Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión."

Asimismo, las declaraciones del ministro se producen en medio de la controversia desatada por su suegra, la historiadora Adelina Covo, quien anunció públicamente que participará en la consulta del Frente por la Vida el 8 de marzo y que respaldará a Roy Barreras, pese a su militancia en el Pacto Histórico.

Además, Covo recordó que en octubre de 2025 votó en la consulta por Iván Cepeda, pero explicó que en esta ocasión apoyará a Barreras como una forma de hacer contrapeso a la llamada Gran Consulta, que agrupa aspirantes de sectores de derecha y centroderecha.

Esta decisión generó reacciones en sectores de izquierda, ya que el Pacto Histórico ha marcado distancia frente a Barreras e incluso ha pedido a sus seguidores concentrar el respaldo en las listas al Senado y la Cámara del movimiento, además de apoyar a Cepeda en la primera vuelta presidencial.

Por otro lado, el presidente Petro no respalda la consulta impulsada por el exembajador de Colombia en el Reino Unido.

La determinación de Covo fue divulgada a través de un video en redes sociales, en el que expresó: “Como miembro del Pacto Histórico, voté en octubre por Iván Cepeda. Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero, amigos, lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O quieren que el uribismo gane la Presidencia? Yo no lo quiero. Por eso, tenemos que votar en la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos a que voten. Yo voy por Roy y los invito a que nos acompañen”.

Por su parte, Barreras respondió: “Gracias, querida Adelina Covo. Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben quienes conocen la política de este país: no podemos dejarle el espacio libre al uribismo. ‘Es con Roy’, es lo que cada vez más personas me dicen”.

Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben los que conocen la política de este país: NO podemos dejarle el espacio libre al Uribismo.

Finalmente, a pesar de la postura asumida por Covo, Benedetti reiteró que no hará parte de la consulta promovida por Roy Barreras y se mantendrá al margen de ese proceso electoral interno.