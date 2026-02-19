La billetera digital Nequi anunció una interrupción temporal de algunos de sus servicios debido a trabajos técnicos programados por Bancolombia.

La suspensión aplicará en todo el país entre las 10:30 p. m. del sábado 21 y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero de 2026, periodo en el que ciertas operaciones entre ambas plataformas no estarán disponibles.

Nequi Nequi suspenderá sus servicios en febrero

Asimismo, indicaron que durante la ventana de mantenimiento no podrán realizar:

Envíos de dinero entre cuentas Bancolombia y Nequi.

Pagos con código QR entre usuarios de Bancolombia.

Recepción de remesas internacionales.

La compañía aclaró que la medida es preventiva y responde a una actualización tecnológica previamente programada.

A pesar de la intervención técnica, los usuarios podrán: ingresar normalmente a la aplicación, enviar dinero entre cuentas Nequi y hacia otros bancos, retirar efectivo en cajeros de Bancolombia, utilizar otros servicios habituales de la plataforma y la fintech también informó que sus canales de atención estarán activos 24/7 para resolver inquietudes.

Nequi Nequi suspenderá su servicio en la madrugada

Además de este mantenimiento, Nequi confirmó que el miércoles 25 de febrero, entre las 3:00 a. m. y 4:00 a. m., realizará otra actualización que impedirá temporalmente el inicio de sesión y la realización de pagos.