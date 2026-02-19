La billetera digital Nequi anunció una interrupción temporal de algunos de sus servicios debido a trabajos técnicos programados por Bancolombia.
La suspensión aplicará en todo el país entre las 10:30 p. m. del sábado 21 y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero de 2026, periodo en el que ciertas operaciones entre ambas plataformas no estarán disponibles.
Asimismo, indicaron que durante la ventana de mantenimiento no podrán realizar:
- Envíos de dinero entre cuentas Bancolombia y Nequi.
- Pagos con código QR entre usuarios de Bancolombia.
- Recepción de remesas internacionales.
La compañía aclaró que la medida es preventiva y responde a una actualización tecnológica previamente programada.
A pesar de la intervención técnica, los usuarios podrán: ingresar normalmente a la aplicación, enviar dinero entre cuentas Nequi y hacia otros bancos, retirar efectivo en cajeros de Bancolombia, utilizar otros servicios habituales de la plataforma y la fintech también informó que sus canales de atención estarán activos 24/7 para resolver inquietudes.
Además de este mantenimiento, Nequi confirmó que el miércoles 25 de febrero, entre las 3:00 a. m. y 4:00 a. m., realizará otra actualización que impedirá temporalmente el inicio de sesión y la realización de pagos.