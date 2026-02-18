La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció sobre la tarde de este miércoles que conversó de manera telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el fin de establecer una agenda común que empezará a tomar forma en un encuentro que tendrán “próximamente”.

La chavista no dio detalles de cuándo o dónde se llevará a cabo la reunión entre ambos líderes. Ya la Cancillería colombiana había dado pasos para concretar el encuentro con Rodríguez que asumió el poder de manera transitoria tras la captura del depuesto Nicolás Maduro, hoy recluido en una prisión en los Estados Unidos donde deberá responder por varios delitos, entre ellos, narcoterrorismo.

“Hoy (18 de febrero) conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, informó la presidenta encargada en sus redes sociales.

Agregó que el Gobierno que dirige, bajo la presión y la lupa de la Casa Blanca, sigue “impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”.

Ya la semana pasada, la canciller Rosa Villavicencio había asegurado a EFE que Delcy “está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse”, refiriéndose a un posible encuentro en territorio colombiano.

“Ella fue invitada a Bogotá (...). Yo creo que el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano”, añadió Villavicencio para ese entonces.

En su momento, la canciller sostuvo que “hay voluntad” en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a Rodríguez a visitar su país.

Este posible viaje a Colombia sería el primero al extranjero de Rodríguez desde que juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.