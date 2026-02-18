La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa con las pesquisas para esclarecer el ataque a tiros registrado en la noche del pasado domingo 15 de febrero en una tienda del barrio Montecristo, hecho en el que tres jóvenes europeos, de visita por el Carnaval, resultaron heridos.

Los heridos fueron identificados como Loic Motte Cyprien, de 20 años y nacionalidad francesa; Teo María Starostenko, de 24 años y nacionalidad italiana, y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años y nacionalidad inglesa. Los tres extranjeros, alcanzados por las balas, al parecer, habían estado compartiendo en eventos cercanos y habrían llegado a la tienda para seguir de goce.

Josefina Villarreal Tienda en el barrio Montecristo donde tres extranjeros resultaron heridos en medio de un tiroteo.

Lo que hasta este momento se maneja es que el atentado podría estar relacionado con la violencia extorsiva, teniendo en cuenta que el comercio del barrio ya había sido azotado por criminales en junio del año anterior, en una situación similar a la ocurrida este reciente Domingo de Carnaval, cuando resultó herido un exboxeador profesional llamado Manuel Francisco Salas Rivas, popularmente conocido como ‘Negro Salas’ y recordado por su paso en el boxeo colombiano y estadounidense.

Sobre ese caso, las autoridades indicaron en su momento que el ataque en el que resultó herido el exboxeador y que se cometió en un negocio de comidas rápidas, ubicado a escasos metros de la tienda en la que compartían los jóvenes europeos ahora en carnaval, obedecía a un temible plan de la estructura criminal ‘los Costeños’ por ganar terreno en una zona dominada con extorsiones al comercio por la organización ‘los Pepes’.

Incluso, en aquella oportunidad, los criminales que dispararon contra el negocio de comidas rápidas e impactaron al exboxeador arrojaron un panfleto extorsivo atribuido al grupo delincuencial ‘Bloque Resistencia Caribe’, otro nombre usado por ‘los Costeños’.

Hay que señalar que el exboxeador sobrevivió y hoy habría retornado a la vigilancia informal de vehículos en el mismo sector de Montecristo.

Estado de salud de los jóvenes

El atentado en la tienda de Montecristo se registró hacia las 10:10 de la noche, cuando un pistolero llegó hasta el lugar y abrió fue de manera indiscriminada.

Tras el ataque, vecinos del sector alcanzaron a observar que el pistolero salió en carrera del lugar y, metros más adelante, abordó un automóvil.

Entretanto, los lesionados fueron trasladados a la Clínica El Prado.

A través de un informe conocido por esta casa periodística se estableció que el ciudadano francés Loic Motte Cyprien recibió dos impactos por arma de fuego, uno en el abdomen y otro glúteo izquierdo con fractura en fémur, por lo que debió ser remitido a la Clínica General del Norte.

Este miércoles 18 de febrero, EL HERALDO estableció que este joven francés continúa en estado delicado en el mismo centro asistencial, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por la afectación que causó el balazo que recibió en su zona abdominal. Al parecer, el impacto le comprometió un riñón, el colon y bazo.

Aparte, un segundo impacto de proyectil habría afectado el fémur del joven izquierdo luego de que le ingresara por su glúteo.

Allegados del joven francés viajaron desde Europa y ya se encuentran en Barranquilla, tal y como lo pudo constatar este medio en la mañana de hoy.

El padre del joven solo mencionó en inglés que “estaban preocupados por su hijo y esperaban que la clínica brindara todo su apoyo para que salga adelante”.

En el caso de los acompañantes del joven francés hay uno que ya fue dado de alta y otro que sigue internado, pero se encuentra fuera de peligro.

Se conoció que los tres jóvenes decidieron venir al Carnaval de Barranquilla motivados por la fiesta y por barranquilleros que, al parecer, conocieron en Europa.

Los tres heridos son estudiantes de intercambio de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, y aparentemente permanecen en el país desde el pasado 15 de enero.