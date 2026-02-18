El Instituto Nacional de Vías informó dio a conocer este miércoles que los trabajos de recuperación en el sector comprendido entre el kilómetro 85 y 86 de la Vía al Mar, que conecta a Barranquilla con Cartagena, fueron culminados con la remoción de la bancada que colapsó tras la emergencia invernal a finales de 2022.

Según Juan Guillermo Jiménez, director general de la entidad, la culminación de este proyecto asegura que los viajeros cuenten con una estructura vial de alta calidad, finalizada con un nuevo asfalto y dotada de señalización y defensas metálicas que cumplen con los estándares de seguridad vial.

“Los trabajos contemplaron la excavación profunda y remoción del material colapsado, la estabilización de los taludes y la construcción de un muro en tierra armada para garantizar una base sólida y duradera”, comentó.

A su vez, el funcionario recalcó que “el origen del daño en este punto crítico se debió a una combinación de factores climáticos y alteraciones en la topografía de la zona, incluyendo la deforestación y la modificación de cauces naturales por desarrollos ajenos a la vía”.

La entidad informó también que se ejecutó una inversión de $16.235.931.378 para reconstruir la infraestructura desde sus cimientos.

Con la entrega de estas obras, el Invías reafirmó su compromiso técnico y social con el departamento del Atlántico, garantizando que el principal eje de conectividad del Caribe colombiano permanezca operativo, seguro y al servicio del desarrollo económico de la región.