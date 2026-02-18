La primera dama Verónica Alcocer vuelve a ser el centro de atención luego de que salieran a la luz unos millonarios contratos suscritos con un maquillador, un fotógrafo y una de sus amigas, Ingrid Carolina Plata Navas y esposa de Danilo Rueda, quien fuera alto Comisionado para la Paz.

Ahora ha salido el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a confirmar el contrato suscrito con la mujer y defendió el cargo que se le asignó a Plata Navas desde la Casa de Nariño.

Desde el Dapre aseguraron que sí existe un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión “cuyo objeto consiste en apoyar la organización, coordinación, manejo, seguimiento de actividades protocolarias y la implementación logística de los eventos institucionales de la Entidad”.

“Es importante precisar que esta contratación responde a una necesidad institucional histórica, presente en gobiernos anteriores, y se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento de la misionalidad del DAPRE, entidad encargada de apoyar las actividades del señor Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, garantizando el adecuado desarrollo de su agenda oficial y protocolaria”, justificaron.

Además, enumeraron las tres principales obligaciones contractuales de Ingrid Carolina: “Apoyar la organización, ejecución y seguimiento de las actividades protocolarias y logísticas de los eventos oficiales y recepciones del señor Presidente de la República; contribuir en la planeación y atención de necesidades de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de los Salones de Estado y Casas Privadas ubicadas en la Casa de Nariño, la Hacienda Hato Grande (Sopó, Cundinamarca) y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena”.

Asimismo, “apoyar la realización de eventos y recepciones protocolarias en los que participe el señor Presidente de la República y la familia presidencial”.

El Dapre sostuvo que estas funciones, por su naturaleza “estratégica y de confianza”, siempre “han sido desarrolladas por personal de apoyo designado en cada administración”.

Los otros polémicos contratos que enredan a Alcocer

Hace algunos días la revista Semana reveló que Alcocer estaría vinculada a un presunto abuso de recursos públicos por polémicos millonarios contratos por 23 mil millones de pesos que habrían sido para un maquillador y fotógrafo que estarían bajo su cargo.

Según denuncias, los dineros habrían sido dirigidos a una cooperativa que vinculó a un maquillador y a un fotógrafo y que, al parecer, prestaba servicios para la esposa del presidente Gustavo Petro desde que inició el Gobierno, en 2022.

De acuerdo con los documentos de la investigación, que están en poder de la Fiscalía, RTVC contrató los servicios del maquillador Fady Javier Flórez y del fotógrafo Mauricio Vélez a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi).

Ante esto, mediante un derecho de petición, RTVC confirmó que efectivamente el fotógrafo y el maquillador estuvieron vinculados “en el marco de contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la cooperativa Savi”, sin tener relación contractual con el sistema de medios públicos.

“La persona mencionada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), en los contratos suscritos con dicha entidad, conforme a los periodos contractuales y fechas que se relacionan”, dijo RTVC.

El primer contrato se firmó por un total de $1.214 millones en septiembre de 2022, es decir un mes después de la posesión de Petro. Bajo el mismo esquema fue adjudicado otro contrato ese año por $1.921 millones.

Un año después, en 2023, se suscribieron dos contratos que contemplaron tanto al maquillador como al fotógrafo. Uno de ellos tuvo un valor de $5.549 millones y, más adelante, se firmó otro por $1.792 millones, por lo que ambos alcanzaron la cifra de los $7.341 millones.

Otro contrato por 8 mil millones de pesos se firmó en 2024, el cual, según RTVC, se suscribió con la cooperativa Savi y tuvo una vinculación con Fady Javier Flórez, el maquillador, y Mauricio Vélez, el fotógrafo. Y en el segundo semestre de 2025 se suscribió otro por $3.976 millones, llegando así a la cuantiosa suma de 23 mil millones de pesos.