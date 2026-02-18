Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un taxista de Bogotá señalado de ofrecer el servicio de datafono a sus pasajeros con el supuesto propósito de facilitar el pago; sin embargo, realmente todo se trataba de un engaño, pues los robaba bajo la modalidad de ‘cambiazo’.

El conductor fue identificado por las autoridades como Juan Carlos Naranjo Becerra, quien buscaba confundir a los clientes para cambiarles las tarjetas bancarias por plásticos inservibles.

El ente investigador señaló que al menos 35 víctimas denunciaron que el transportador manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y en un descuido del pasajero se quedaba con la tarjeta original y les devolvía una réplica.

“Con la tarjeta en su poder, la clave y los datos del propietario presuntamente se dirigía a cajeros electrónicos y realizaba retiros de dinero.”, explicó la Fiscalía.

Al parecer, bajo esta modalidad se habría apropiado de más de 379 millones de pesos.

Vale mencionar que Naranjo Becerra fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Durante el procedimiento fueron incautados 2 datáfonos, 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. En el momento de su detención le fueron encontradas en sus prendas de vestir dos credenciales más pertenecientes a otras personas.

Por estos hechos, Naranjo Becerra deberá responder por los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales, los cuales no fueron aceptados.