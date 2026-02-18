Un nuevo ataque contra la comunidad y la Fuerza Pública se presentó en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. Este sería el segundo hostigamiento que se registra en menos de 24 horas en el territorio.

Leer más: Reportan segundo ataque con drones explosivos en Dagua, Valle del Cauca

Se conoció que para el ataque perpetrado contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal, fueron utilizados drones cargados de explosivos.

A través de redes sociales fueron difundidas varias imágenes en las que se puede apreciar a miembros del Ejército Nacional intentan derribar con disparos de fusil los artefactos que sobrevolaban el municipio.

No olvide leer: Lo que hallaron junto al cuerpo de Cristian Sneider Martín, el estudiante encontrado en Gachancipá, podría cambiar el rumbo de la investigación

De acuerdo con información publicada por ‘Blu radio’, el hostigamiento se presentó justo cuando miembros de una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca se encontraban en el lugar al momento del ataque evaluando los daños ocurridos en el ataque anterior.

#Atención A esta hora se reporta un nuevo ataque con drones explosivos en El Queremal, Dagua, Valle del Cauca. Funcionarios de la Gobernación del Valle permanecen resguardados, mientras la Policía atiende la situación. pic.twitter.com/EGwqHn5hxn — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) February 18, 2026

En el grupo se encuentra el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño.

Lea también: Gobierno instala mesas de trabajo con trabajadores de caña y de palma en los departamentos del Valle, Cauca y Meta

La comunidad permanece resguardada en sus hogares debido a las detonaciones. Hasta el momento, las autoridades no han reportado si hay personas heridas.