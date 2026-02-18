Por medio de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas anunció este miércoles 18 de febrero que llegó a un acuerdo para la instalación de mesas de trabajo con representantes de trabajadores de la caña y la palma en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Meta.

Leer también: 13 técnicos de la compañía CEO fueron liberados luego de más de 24 horas de secuestro en Cauca

Según se lee en el escrito, la idea es proteger el empleo y garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

“Este acuerdo se alcanzó tras un diálogo constructivo entre las organizaciones sindicales y las entidades del Gobierno, en el que se priorizó la defensa del trabajo digno, la estabilidad laboral y el bienestar de miles de familias que dependen de estas actividades agroindustriales”, se lee en la misiva.

Tanto el Gobierno como los trabajadores ratificaron su compromiso para que las mesas de diálogos sea el escenario legítimo para avanzar “en acuerdos concretos que contribuyan a la garantía de los derechos territoriales, la seguridad, el desarrollo social y el bienestar de las comunidades”.

También se lee en el comunicado que las partes instan a la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), a Asocaña y a Bioenergy a participar activamente en este espacio de diálogo, “reconociendo que su vinculación es fundamental para la construcción conjunta de soluciones integrales que contribuyan a la estabilidad del sector, la protección del empleo y el fortalecimiento de la producción nacional, en el marco de un proceso basado en la concertación, la corresponsabilidad y el diálogo social”.

Importante: Zulma Guzmán buscaría evitar su extradición a Colombia, alertan las autoridades británicas