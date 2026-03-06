El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a varias entidades del Estado y a empresas estratégicas para respaldar financieramente y garantizar la operación de una compañía clave para la producción de insumos agrícolas en Monomeros

Según explicó el jefe de la cartera, es fundamental que Ecopetrol contribuya con el suministro de azufre y facilite mecanismos de crédito que permitan mantener activa la operación industrial. De igual forma, pidió que el Banco Agrario de Colombia restablezca las cuentas de la empresa para reactivar su flujo financiero y comercial.

“Les he insistido a ambos en la necesidad de este gesto político para mantener una compañía que genera empleo y riqueza al Caribe, al país y al agro colombiano”, señaló el ministro.

Palma explicó que desde el Gobierno también se adelantan gestiones para evaluar alternativas que garanticen la continuidad de la empresa. En ese sentido, indicó que Gecelca realizará una valoración de la compañía con el fin de avanzar en la posibilidad de una eventual compra.

Además, expresó su expectativa de que Indumil retome el interés que había manifestado anteriormente en participar en una solución empresarial.

El ministro reiteró que el objetivo de estas gestiones es preservar una industria que tiene impacto directo en la generación de empleo, el desarrollo económico de la región Caribe y el abastecimiento de insumos para el sector agropecuario colombiano.