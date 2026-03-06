Como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, fue identificada la mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en el municipio Chinácota, en Norte de Santander.

Lea: Tragedia en Bello, Antioquia: niño de cuatro años muere tras caer dentro de una lavadora

Lo que iba a ser una jornada de diversión, en atracciones “extremas” de un establecimiento turístico de dicho municipio, terminó en una verdadera tragedia para García Manrique, oriunda de Tibú.

En video quedó registrado el momento en que la mujer se lanzó del “tobogán extremo” con ayuda de un trabajador del establecimiento.

Lea: Presidente Petro compartió nueva imagen de la película sobre el almirante Padilla: “Ha generado 1.400 puestos de trabajo”

Las imágenes muestran cómo el hombre ayudó a Yuris a acomodarse encima de un inflable en forma de dona o llanta y le explicó la posición en que debía mantener el cuerpo cuando se lanzara.

“Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada”, le indicó.

Ella, que se notaba un poco nerviosa y a la vez emocionada por la experiencia, le alcanzó a preguntar al instructor si abajo la recibiría alguien y él le dijo que sí.

Lea: Muerte de colombiano en Dubái: familia de Sebastián Loaiza revela que una bomba explotó cerca de él

Llegó el momento de lanzarse y para ello el trabajador empujó el inflable en el que estaba subida Yuris. Naturalmente, bajó a una gran velocidad, pero en el camino sufrió un grave accidente que le costó la vida.

Al parecer, García Manrique se salió accidentalmente del tobogán y en la caída sufrió graves golpes.

“¿Se salió?”, se escuchó en el video que registró su lanzamiento de la atracción.

#ATENCIÓN Este es el video que muestra el momento exacto en el que Yuris Cristel Camila García Manrique se sale del tobogán extremo de Entre Flores, en Chinácota, sufriendo graves heridas que le terminaron costando la vida. pic.twitter.com/TWGZ194H6G — Manolesco (@jhonjacome) March 6, 2026

Testigos del hecho auxiliaron a la mujer y la llevaron al hospital del municipio de Chinácota, desde donde la remitieron de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta. Allí murió horas después.

Lea: Periodista colombiana Estefany Rodríguez es detenida en Nashville por autoridades migratorias de Estados Unidos

El centro médico indicó que Yuris Cristel Camila García Manrique presentaba un trauma intracraneal y un trauma toracoabdominal cerrado.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar posibles responsabilidades en esta trágica muerte. Buscan establecer si el establecimiento contaba con los permisos y medidas de seguridad para operar esta atracción.