Costernados se encuentran los habitantes del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, luego de que se registrara la muerte de un menor de cuatro años tras caer dentro de una lavadora. El incidente ocurrió en una vivienda, ubicada en el barrio Las Vegas.

Aunque el niño fue trasladado por su madre a un hospital en el norte del Valle de Aburrá, falleció debido al tiempo que permaneció sumergido en el agua. De acuerdo con ‘El Colombiano’, el hecho ocurrió hacia las 10:30 de la mañana del pasado jueves.

Asimismo, medios locales indicaron que la madre del menor llegó hasta las urgencias pediátricas del Hospital Marco Fidel Suárez, en la sede de Niquía, con su hijo en brazos explicando al personal médico que el pequeño había caído a una lavadora y se había ahogado.

Según el reporte de las autoridades, el niño fue identificado como Thiago Guisao Cortés. La mujer relató que el accidente ocurrió mientras ella trabajaba en un taller de confecciones que funcionaba dentro de la vivienda.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo al medio regional ‘Teleantioquia’, la madre indicó que ese mismo día le había dado el desayuno al menor y luego lo había bañado. Después de alistarlo, se sentó a trabajar en la máquina de confección junto con dos tías del niño que también se encontraban en el lugar, relató la mujer.

Según conto la mujer a las autoridades, se dio cuenta de que algo ocurría cuando dejó de escuchar al pequeño dentro de la casa y comenzó a buscarlo por las habitaciones, hasta que lo encontró sumergido dentro del electrodoméstico.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida y el reporte policial indicó que la causa de la muerte fue por ahogamiento.

Se presume que el pequeño estaba jugando y cayó accidentalmente a la lavadora. Sin embargo, las autoridades investigan lo sucedido.