El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse públicamente a la película sobre el héroe naval José Prudencio Padilla, una producción que ha generado debate en el país por el monto de recursos públicos destinados a su realización.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió una fotografía tomada durante el rodaje del largometraje, donde aparece caracterizado con vestimenta militar de época junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien lidera el elenco principal de la producción.

Primero mi amigo Lucas, los recursos gastados son la mitad de lo que usted dice, segundo, no es un gasto sino una inversión porque se recupera el dinero como en toda película de calidad bien hecha.



Tercero: mi participación de cinco segundos creo que ya con la ayuda de ustedes,…

“La actual película ha generado 1.400 puestos de trabajo, muchos miembros de la armada participan y se hace en honor, bajo la ley del 2023, del Gran Almirante José Prudencio Padilla, hijo de negro y madre indígena Wayúu, constructor de nuestra independencia y fundador de nuestra fuerza naval”, dijo el presidente.

El filme, titulado “Padilla”, cuenta con recursos provenientes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que destinó más de 8.100 millones de pesos para apoyar la producción.

A esta cifra se suma una inversión privada cercana a los 7.800 millones de pesos por parte de la empresa coproductora, lo que eleva el presupuesto total a más de 15.800 millones de pesos colombianos.

Está es la foto. Que tal desfinanciar el arte porque aparezco 3 segundos en esta escena, mucha brutalidad aún.

La película es producida por el sistema de medios públicos RTVC y busca recrear episodios clave en la vida del almirante Padilla, recordado por su papel decisivo en la independencia de Colombia, especialmente en la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823.

Tras la polémica generada en redes sociales, el jefe de Estado aclaró que su participación en la cinta será muy corta y que no fue una decisión personal.

Que tal, salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión.

Según explicó, su aparición dura apenas unos segundos en una escena ambientada en la época de la independencia. En la imagen difundida se le observa con uniforme militar y acompañado por otros actores del reparto.

El mandatario también señaló que la producción busca resaltar episodios de la historia nacional y reivindicar la figura del almirante Padilla, personaje que ha destacado en diferentes discursos oficiales.

"Esta es una película cuya esencia es una batalla naval: la Batalla del Lago de Maracaibo, que le dio la…

“Esta es una película cuya esencia es una batalla naval: la Batalla del Lago de Maracaibo, que le dio la… pic.twitter.com/fWcZ0r9sS0 — Radio Nacional CO (@RadNalCo) March 5, 2026

La financiación estatal del proyecto ha generado críticas por parte de algunos sectores, especialmente en un contexto económico complejo. Sin embargo, Petro defendió el apoyo del Estado a las industrias culturales y al cine nacional.

La película se encuentra actualmente en etapa de producción y se está grabando en distintas regiones del país, entre ellas Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

Según lo previsto en el contrato del proyecto, el largometraje tendrá una duración aproximada de 100 minutos y su estreno está proyectado para algún momento de 2026.