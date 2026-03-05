El buró de crédito DataCrédito Experian dio a conocer un estudio que analiza cómo la inteligencia artificial está influyendo en el acceso al crédito y en la inclusión financiera en el país.

De acuerdo con el análisis, el avance de la digitalización dentro del sector financiero ha contribuido a mejorar la percepción que tienen los usuarios y ha reforzado la confianza en el sistema de crédito de Colombia.

Asimismo, el informe señala que el 72 % de los participantes considera que los procesos digitales relacionados con la solicitud y aprobación de créditos han mejorado en los últimos años, lo que representa un paso relevante para ampliar las posibilidades de financiación entre la población.

Además, el estudio indica que el 53 % de los encuestados utilizó durante el último año servicios apoyados en inteligencia artificial. Entre estos se encuentran aprobaciones de crédito digitales, sistemas de alerta contra fraude, recomendaciones financieras personalizadas y otras herramientas tecnológicas que facilitan la administración de las finanzas personales.

Estas soluciones buscan agilizar los procesos, aumentar la seguridad y ofrecer mayor transparencia a los usuarios. Expertos de Experian explicaron que la inteligencia artificial permite analizar mejor la información financiera de las personas, evaluar a más usuarios y entender sus trayectorias crediticias con mayor precisión.

Gracias a este tipo de tecnologías, también se generan nuevas oportunidades para personas que antes tenían más dificultades para acceder a productos de crédito.

Entre las innovaciones que más destacaron los encuestados se encuentran las billeteras digitales, los pagos a través del celular, las herramientas de seguridad y las aplicaciones diseñadas para organizar las finanzas personales.

Finalmente, según la entidad, estos avances tecnológicos contribuirán a construir un sistema crediticio más accesible, personalizado y ajustado a la realidad financiera de los colombianos.