El grupo Gilinski, uno de los conglomerados empresariales más grandes e influyentes de Colombia, se convirtió en el mayor accionista de la petrolera GeoPark tras hacer una inversión de aproximadamente 107 millones de dólares, informó este jueves la compañía.

Lea: Petro afirmó que la caída de utilidades de Ecopetrol obedeció al precio internacional del petróleo

La inversión fue realizada por Colden Investments, una firma afiliada al grupo empresarial liderado por Jaime y Gabriel Gilinski, que adquirió 12.876.053 nuevas acciones de GeoPark a un precio de 8,31 dólares por título.

Con esta transacción, Colden pasa a controlar cerca del 20 % de las acciones de GeoPark, empresa energética con operaciones en Colombia, Argentina y Brasil, y que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

“La inversión refleja una fuerte convicción en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado de crecimiento”, afirmó el consejero delegado de GeoPark, Felipe Bayón, citado en el comunicado, quien señaló que la entrada del grupo colombiano fortalecerá la flexibilidad estratégica de la empresa.

Lea: Preocupación en el sector cafetero: producción del grano en Colombia cayó un 36 % en febrero

La compañía explicó que los recursos obtenidos con la operación serán destinados a financiar oportunidades de fusiones y adquisiciones.

GeoPark busca consolidar su presencia en Colombia tras anunciar en enero la compra de los activos de exploración y producción de Frontera Energy en el país por 375 millones de dólares, una operación con la que pretende reforzar su posición como uno de los mayores operadores privados del sector.

Lea: TGI y Promigas negaron haber cobrado de más a sus usuarios de gas y afirman que no deben devolver $150.000 millones

Además, la empresa avanza en su estrategia de crecimiento en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Argentina, considerado uno de los mayores de petróleo y gas de su tipo en el mundo.

Como parte del acuerdo, el Grupo Gilinski podrá nominar dos miembros de la mesa directiva de GeoPark, actualmente compuesta por nueve integrantes, mientras que Gabriel Gilinski ocupará de inmediato una vacante en el consejo.

Lea: La IA representa un “cambio estructural” en la economía global: Carlos Torres Vila, presidente de BBVA

El Grupo ha ganado protagonismo en Colombia en los últimos años tras convertirse en el principal accionista del Grupo Nutresa y del Grupo Sura, además de controlar el banco GNB Sudameris y participar en operaciones empresariales en América Latina y Europa.