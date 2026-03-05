El sector cafetero no atraviesa por su mejor momento en el país todo por cuenta de la caída en su producción del 36 % solo en febrero, según estimaciones de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

“Febrero confirma un importante ajuste en la oferta; el sector cafetero colombiano expresa preocupación por la afectación de la producción y los precios actuales”, alarmó Germán Bahamón Jaramillo, presidente de la federación, este jueves.

De acuerdo con Bahamón Jaramillo, la producción nacional de café para el mes de febrero alcanzó los 869 mil sacos de 60 kilogramos, lo que representa una caída del 36 % frente al mismo periodo de 2025.

Para el ejecutivo, esta baja producción se debe a menor disponibilidad del grano, asociado a condiciones climáticas.

“En los últimos doce meses (marzo de 2025 a febrero de 2026), la producción se ubica en 12,72 millones de sacos, una variación de -14 % por debajo de los niveles observados un año atrás”, precisó.

También se refirió al comercio exterior, uno de los fuertes de este sector pues Colombia figura como uno de los grandes exportadores del grano a nivel internacional. Las exportaciones preliminares de febrero cayeron -32 % alcanzando 807 mil sacos.

“En el año cafetero, es decir, de octubre a la fecha, hemos exportado 5,06 millones de sacos (-14 %) que representa una menor disponibilidad de café de Colombia para el mundo”, expresó Germán preocupado por las lamentables cifras que ha recolectado la FNC que agrupa a los caficultores del país.

De otra parte, las importaciones de café en febrero se estiman en 116 mil sacos, mientras que en año móvil alcanzan 1,32 millones de sacos, principalmente para complementar abastecimiento industrial.

Por su parte, el consumo interno se mantiene estable en 2,3 millones de sacos, “ratificando la solidez estructural de la demanda local”.

“El reto inmediato será aplicar medidas contracíclicas para seguir fortaleciendo productividad: fertilización y renovación de cafetales para consolidar el ciclo productivo en los próximos meses”, cerró.