El presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre la caída en las utilidades de Ecopetrol hasta en un 39,5 %, y aseguró que esta tendencia responde principalmente a factores externos, especialmente al comportamiento del precio internacional del petróleo.

En ese sentido, el jefe de Estado manifestó que, aunque las ganancias han disminuido desde 2022, según él, año en que alcanzaron su nivel más alto, las utilidades actuales siguen siendo superiores a las registradas durante el periodo comprendido entre 2015 y 2021. Indicó de paso que esto se debe al aumento en la extracción de crudo.

“Las utilidades de la petrolera están directamente relacionadas con el precio internacional del petróleo, que tuvo su pico en 2022 y posteriormente ha venido cayendo”, dijo Petro en su cuenta de X.

Agregó que eventuales tensiones internacionales, como las relacionadas con Irán, podrían generar incrementos temporales en el precio, aunque la tendencia posterior sería nuevamente a la baja.

Hay que recordar que la utilidad neta de la compañía Ecopetrol cayó en 2025 por tercer año consecutivo, llegando a $9 billones. Es decir, la reducción fue del 39,5 % frente al 2024.

Con este resultado, la estatal petrolera completa tres años consecutivos de reducción en sus ganancias: en 2023 la caída fue de 43 % y en 2024 de 22 %.