La inteligencia artificial llegó para quedarse y para facilitar y mejorar muchos aspectos del mundo empresarial tal como lo conocemos. Esto es algo que demostró saber a la perfección el empresario Carlos Torres Vila, actual presidente de BBVA, quien durante su más reciente disertación en el 36 ‘Encuentro Elkargi: Diálogo sobre el Sistema Financiero y Europa’ aseguró ante cientos de asistentes que “la IA es una tecnología que tiene efectos muy positivos de incremento de competitividad también para el tejido empresarial”.

Durante su intervención en ell evento, que se llevó a cabo el pasado martes 3 de marzo, Torres Vila, junto a José Manuel Campa, profesor de IESE y ex presidente de la Autoridad Bancaria Europea, habló del impacto que la IA ha tenido en el entorno corporativo, y sobre todo del “cambio eestructural” que ha implicado para la economía a nivel global.

En el caso particular de BBVA, el directivo aseguró que la IA ha jugado un papel fundamental al momento de automatizar procesos repetitivos, analizar grandes volúmenes de información y anticipar riesgos. “La IA supone una transformación muy profunda. A corto plazo, es una fuerza de cambio enorme que nos permitirá servir mejor a nuestros clientes”, aseguró.

Ahora bien, a partir del ejemplo de lo que se viene implementando en BBVA en materia de nuevas tecnologías, el economista aprovechó para hablar respecto a cuáles serían las claves para aumentar las capacidades competitivas en el mundo empresarial. Para abordar este tema, Torres se refirió particularmente a la situación de Europa, de la cual aseguró inicialmente: “para que pueda ser competitiva hay que invertir”.

La clave para ser independientes y competitivos a nivel empresarial, según Carlos Torres Vila

De acuerdo con lo que precisó el directivo de BBVA, la principal clave para alcanzar la independencia está en invertir. La inversión, según asegura el empresario, es determinante en la evolución del PIB per cápita, y en el bienestar social a mediano y largo plazo.

No obstante, asegura que, para que esto se convierta en una realidad, es necesario el total apoyo del sector privado. “Para que podamos alcanzar el nivel de inversión necesario para ser independientes y competitivos, necesitamos que el sector privado acometa esta inversión”, señaló.

Según Torres, el sistema bancario europeo actualmente “es más sólido” y está bien capitalizado, lo que favorece el crédito; sin embargo, “el reto actual consiste en que los supervisores aúnen la estabilidad financiera”.

Por lo anterior, el presidente de BBVA concluyó su presentación pidiendo al sector privado que considere la creación de “un mercado integrado que permita a los bancos tener la escala adecuada para que se acometan grandes inversiones”.

“Debemos avanzar en una mayor homogeneización regutatoria ya que, basándonos en nuestra experiencia en Italia y en Alemania, nos enfrentamos a reglas muy diferentes en lo que a la gestión de un cliente bancario se refiere”, puntualizó.