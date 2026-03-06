La muerte de un colombiano en Dubái en medio de los recientes bombardeos en Oriente Medio ha causado conmoción entre sus familiares y conocidos. Se trata de Sebastián Loaiza, un joven oriundo del corregimiento de Yatí, en Magangué, Bolívar, quien falleció tras un ataque registrado el pasado 28 de febrero en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

Lo que se sabe de la muerte del colombiano en Dubái

Según relató su hermano, Álvaro José Loaiza, el joven se encontraba en una zona resguardada debido a los ataques cuando ocurrió el bombardeo. De acuerdo con su testimonio, varias personas habían salido de un búnker ante la difícil situación en la ciudad.

“Un grupo de personas acababa de salir de un búnker por la difícil situación” y justo en ese momento “el bombardeo se puso recio”, explicó el familiar en diálogo con CityTV.

El hermano también señaló que Sebastián se encontraba en un baño cuando ocurrió la explosión que terminó con su vida. “En el momento en que entró al baño, lamentablemente la bomba le estalló ahí cerca y prácticamente lo impactó (...) Quedaron al menos otros cuatro heridos, pero no sabemos más”, afirmó.

Más de 24 horas de incertidumbre para la familia

La familia del colombiano no recibió la noticia de inmediato. Durante varias horas intentaron comunicarse con él sin obtener respuesta, lo que generó momentos de angustia.

Según explicó Álvaro José Loaiza en entrevista con Blu Radio, los familiares enviaron mensajes para saber cómo se encontraba, pero estos nunca fueron respondidos.

“Nosotros no teníamos contacto directo con alguien de allá y al ver la situación, uno se desespera (...) los mensajes solo aparecían con un chulito y después de 24 horas nos reportaron lo que pasó”, sostuvo.

Llevaba más de una década en Emiratos Árabes

Sebastián Loaiza residía en Dubái desde 2014 y, según su familia, ya estaba planeando regresar a Colombia en 2026. Sin embargo, su vida se vio truncada por el ataque ocurrido en medio del conflicto regional.

El joven tenía formación militar. De acuerdo con su hermano, primero fue soldado profesional en Colombia y posteriormente se vinculó al Ejército de Emiratos Árabes Unidos.

“Mi hermano fue soldado profesional y se especializó en paracaidista, medusa y combate fluvial (...) se movía muy rápido”, señaló.

Tras confirmarse su fallecimiento, la familia pidió apoyo al Gobierno colombiano para agilizar los trámites que permitan repatriar su cuerpo y realizar las honras fúnebres en el país.

Escalada de ataques en Oriente Medio

La muerte del colombiano en Dubái ocurre en medio de una creciente tensión en Oriente Medio. El conflicto se intensificó después de los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces se han registrado bombardeos y ataques con drones en distintos puntos de la región, lo que ha dejado al menos 1.149 víctimas mortales.

En este contexto, el Gobierno de Catar informó este jueves que evacuó a residentes de viviendas cercanas a la embajada de Estados Unidos en Doha como medida preventiva.

El Ministerio del Interior catarí indicó en la red social X que la evacuación busca mantener la seguridad pública y que a los residentes se les proporcionó alojamiento temporal.

Días antes también se reportaron ataques con drones contra instalaciones estadounidenses en la región, incluido un incidente cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái que provocó un incendio, aunque sin víctimas.