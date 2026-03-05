El Senado de Estados Unidos mostró su apoyo al presidente, Donald Trump, al rechazar una resolución para poner fin a su ofensiva militar en Irán, una operación que podría durar hasta ocho semanas, según la Casa Blanca.

En la quinta jornada de conflicto, desatado por el ataque de Washington e Israel contra Irán, que ya ha causado 1.045 muertos en la república islámica, el líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, se pronunció por primera vez desde la nueva escalada de tensiones y acusó a Israel de llevar a cabo una “guerra premeditada”.

Estos son los últimos hechos relativos al conflicto:

El Senado apoya a Trump en Irán

- El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque, con una votación de 47 a favor y 53 en contra.

- El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, subrayó que Estados Unidos tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y sugirió que la guerra contra la República Islámica podría durar hasta ocho semanas.

- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que enviar tropas sobre el terreno a Irán “no forma parte del plan para esta operación en este momento” pero tampoco lo descartó, al decir que es una opción que “está sobre la mesa” para Trump.

Desencuentro entre Washington y Madrid

- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, rechazó “tajantemente” que España haya acordado colaborar con las fuerzas de EE. UU. en las operaciones contra Irán, algo que había asegurado muy poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

- El desencuentro se plasmó también en otra serie de declaraciones entre el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el ministro español de Transportes, Óscar Puente. Bessent había dicho que la negativa de España a que las bases de Morón y Rota sean utilizadas es algo “inaceptable”, mientras que Puente respondió que “quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien los lleva a una guerra injustificada”.

Hezbolá acusa a Israel de “guerra premeditada”

- El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, acusó este miércoles a Israel de lanzar una “guerra premeditada” contra el Líbano en un discurso televisado, el primero desde que la madrugada del lunes comenzó una intensa ofensiva aérea israelí contra el país.

- Qassem denunció que Israel ha violado el alto el fuego repetidamente durante los últimos 15 meses y advirtió que su “paciencia tiene un límite”: “Nuestra opción es la confrontación y la resistencia hasta el final”

- El último balance de víctimas en el Líbano es de 72 muertos y 437 heridos, una cifra susceptible de aumentar ya que los bombardeos israelíes no cesan. Casi 84.000 personas están desplazadas.

Israel mantiene su ofensiva

- Israel anunció una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar en Teherán después de haber bombardeado a lo largo del día varios puntos de la capital iraní, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.

- Las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron un ataque a decenas de objetivos en el Líbano, como puntos de lanzamiento de cohetes y una planta de producción de drones.

- Todos estos ataques suceden mientras Hezbolá e Irán también buscan diezmar los objetivos militares israelíes, con poco impacto hasta el momento, y mientras Teherán puso alto durante unas horas a sus ataques a países aliados de EE. UU. en el golfo Pérsico.

Turquía está en consultas con la OTAN

- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que ya ha “expresado las advertencias más claras” para evitar que se repitan ataques a su territorio: “Estamos en consultas cercanas con nuestros aliados en la OTAN, tomamos todo tipo de precauciones y hacemos las intervenciones inmediatas necesarias”.

- Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

Los mercados se estabilizan

- Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,49 % tras una jornada en la que los mercados empezaron a mostrar signos de estabilización.

- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntó este miércoles un 0,1 % y cerró en 74,66 dólares el barril, mientras que el petróleo brent cerró plano y se mantuvo en 81,40 dólares.

- La naviera danesa Maersk anunció con efecto inmediato la suspensión temporal del transporte marítimo de mercancías en siete países de Oriente Medio debido al conflicto en la región.

Al menos 83 muertos tras hundir EEUU un navío iraní

- Al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de un navío iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka.

- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que aseguró que su país está ganando la guerra “de manera contundente”, explicó que este había sido el primer hundimiento de un buque con un torpedo desde un submarino estadounidenses desde la II Guerra Mundial.