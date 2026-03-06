El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó este jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los vólumenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Cooper adjudicó esta disminución a que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han “destruido implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días” y detalló que continúan buscando más objetivos militares parar destruirlos.

De acuerdo con el Comando Central, Estados Unidos atacó más de 200 objetivos en diferentes ciudades de Irán en las últimas 72 horas.

Además, Cooper destacó que la efectividad de la acción militar responde, en gran medida, al uso de los drones de ataque LUCAS, un sistema que Estado Unidos construyó aplicando ingeniería de drones de origen iraní.

“Estamos derribando drones de 100.000 dólares con armas de 10.000 dólares”, dijo el jefe del Comando Central durante la rueda de prensa.

En la conferencia, Cooper afirmó que Estados Unidos atacó en las últimas horas a un buque portaviones de drones en Irán.

Estados Unidos ya ha atacado unos 2.000 objetivos en Irán, según los últimos datos disponibles del Centcom, que está a cargo de las operaciones del Ejército estadounidense en Oriente Medio, el cuerno de África o Asia Central.

En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán va a estar diezmado durante un período de 10 años antes de que pueda reconstruirse.