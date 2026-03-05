La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

Irán afirma que no ha cerrado el estrecho, pero ha atacado al menos a otro petrolero, el ‘Athens Nova’, que calificó de “aliado de Estados Unidos”, y que ardió al ser alcanzado por dos drones.